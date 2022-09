Delia. Concluso il Centro Estivo “Naturalmente Insieme”. Il sindaco: “Plauso a Legambiente per la qualità dell’offerta formativa”

DELIA. Si è concluso il nostro Centro Estivo “Naturalmente …insieme”. Al centro dell’incontro il teatro e i giochi teatrali ovvero i giochi delle parti utilizzati come mezzo di comunicazione per trasferire ai bambini il senso civico del vivere sano e del rispetto per la natura. Entusiasmante vedere gli sguardi sorridenti dei bambini quando stanno imparando, attraverso il gioco teatrale, a crescere e migliorarsi.

Si è altresì dato spazio al laboratorio creativo-artistico nell’ambito del quale i bambini e i ragazzi,dopo aver cercato e riportato sul proprio foglio diverse tipologie di foglie,hanno compreso la vera natura di esse e di quando siano fondamentali per la sopravvivenza, sia delle piante che degli esseri viventi.

A corredo del laboratorio i ragazzi hanno realizzato una grande tela decorativa, utilizzando come strumenti i pennelli ma anche le proprie mani per dipingere i soggetti naturali, come fiori e piante, oltre al logo Legambiente, per lasciare un’impronta della propria esperienza all’Associazione.

“Come Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Gianfilippo Bancheri – siamo estremamente soddisfatti dell’esperienza appena conclusasi; a tal proposito desidero fare un grande plauso all’Associazione Legambiente per l’altissima qualità della sua offerta formativa, della sua organizzazione , e per l’elevata competenza dei suoi operatori, ingredienti che hanno sicuramente contribuito alla crescita culturale ed educativa dei nostri ragazzi”.