Delia. Al Centro Estivo laboratorio di scienza sulla biosfera con Legambiente e tanta sana attività sportiva

DELIA. Continuano le attività del Centro estivo. In particolare, nella giornata di oggi è stato proposto un interessante laboratorio di scienza incentrato sulla biosfera: gli ecosistemi e la relazione tra l’uomo e l’ambiente; i benefici delle piante per il nostro pianeta.

Sono stati poi affrontati gli argomenti relativi alla capillarità, alla fotosintesi clorofilliana, alla struttura della pianta. Dal punto di vista pratico i ragazzi si sono cimentati nella piantumazione di semi monocotiledoni e dicotiledoni e negli esperimenti con l’acqua sulla capillarità. Si è dato spazio anche all’attività sportiva per favorire la socialità, l’inclusione e il rispetto dell’altro. Il tutto nel contesto di un’esperienza parecchio partecipata e di successo per la quale il sindaco Gianfilippo Bancheri ha inteso sottolinearne il valore educativo e formativo per quanti vi prendono parte.