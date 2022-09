Cultura, Dialoghi d’Alchimia: nuova visita al “Castelluccio” svevo Gibillina

Si terrà venerdì 9 nel ‘Castelluccio’ svevo Gibillina di Racalmuto l’ultimo appuntamento dei Dialoghi d’Alchimia del 2022.

Il ricco programma di manifestazioni e incontri, portato avanti grazie al partenariato costruito col coinvolgimento di diverse Istituzioni e realtà culturali, ha permesso di raccontare la storia dei territori coinvolti nel percorso ideato attraverso le sue architetture e la sua toponomastica. Per partecipare è necessario registrarsi all’infopoint della Pro Loco (ex circolo dei nobili) in Corso Umberto o mandando una mail ad alchimiapress@gmail.com e versare il contributo associativo.

L’appuntamento per la partenza è fissato in via Costa (parcheggio Penny) alle ore 17 di venerdì 9 settembre.

L’organizzazione consiglia di indossare scarpe comode.