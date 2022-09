ROMA (ITALPRESS) – In Italia si sono registrati 12.317 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, 3.248 in meno rispetto ai 15.565 di ieri. I decessi sono stati 34, con il totale che sale a 176.209. Sono stati effettuati 108.644 tamponi tra molecolari e antigenici, il tasso di positività è all’11,3%. Gli attuali positivi sono 471.849, i dimessi e guariti sono in totale 21.399.974, di cui 25.371 nelle ultime 24 ore.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).