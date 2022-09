Cos’è e come fare il l’attestato di prestazione energetica

L’attestato di prestazione energetica rappresenta una delle tematiche principali e più discusse all’interno del settore immobiliare. La certificazione energetica è, infatti, un documento molto importante ai fini della compravendita e della regolazione in termini burocratici di uno stabile. L’attestato in oggetto è utile per l’identificazione delle caratteristiche energetiche di un determinato edificio.

Con esso, infatti, è possibile decretare la performance energetica dello stabile, seguendo una scala di valori che va da A4 a G. La certificazione energetica viene utilizzata per il controllo di parametri differenti ed assume un carattere obbligatorio dal punto di vista legislativo, specie per i fini di compravendita dell’immobile. L’APE è un atto molto importante che ha una valenza decennale e che va rinnovato ad ogni scadenza.

Nel momento in cui ci si appresta alla prima stesura o al rinnovo dell’attestato di prestazione energetica, è necessario procedere con tutti i controlli relativi alla caldaia previsti dalla norma vigente. Ad oggi, è possibile fare il certificazione energetico Ape online in modo da ottimizzare i tempi e avere i documenti in regola più celermente. Scopriamo, in questa guida, tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

Come ottenere un certificato energetico

La prima cosa da fare quando si richiede un certificato di prestazione energetica è conoscere cosa la legge richieda al proprietario. Occorre sapere, dunque, che i tecnici abilitati necessiteranno, in primis, di un pre-sopralluogo dell’immobile, in cui andranno a raccogliere tutte le informazioni utili per redigere l’attestato. Dopodiché, gli addetti ai lavori procederanno con il sopralluogo vero e proprio. Si tratta di una pratica obbligatoria a cui segue la richiesta delle carte necessarie per avviare la procedura. Tra queste, ci sono la visura catastale dell’edificio, la planimetria e il libretto dell’impianto.

A questo punto, il tecnico userà dei programmi certificati dal Comitato Termotecnico Italiano, attraverso i quali compirà con accuratezza i calcoli utili a stabilire l’indice di prestazione energetica globale e, in seguito, la classe energetica vera e propria dell’edificio. Il tecnico è un professionista accreditato dalla legge che consigli, quando necessario, anche gli eventuali interventi migliorativi da attuare sull’immobile. Il costo della certificazione energetica varia a seconda dell’edificio, della sua posizione geografica e delle dimensioni.

Per questo motivo, occorre richiedere un preventivo all’ente di riferimento. In ogni caso, si parla di una procedura burocratica accessibile e fondamentale in fase di compravendita, ristrutturazione o creazione dell’immobile. Come accennato in precedenza, l’attestato è obbligatorio e ha valenza decennale.

Procedura di emanazione del certificato

I tecnici deputati a rilasciare l’attestato in questione sono accreditati dalle attuali leggi dedicate. Essi hanno le competenze specifiche per decretare l’efficienza energetica degli edifici, ottenendole attraverso dei processi di formazione particolari. I certificatori sono tecnici abilitati a progettare edifici e impianti. Data l’importanza del loro ruolo, sono responsabili sia civilmente che penalmente. La certificazione energetica viene redatta attraverso dei software che realizzano analisi approfondite dello spettro energetico dell’immobile.

I programmi analizzano diversi parametri, tra cui le caratteristiche geometriche e di esposizione dell’edificio. Il software crea i risultati tenendo anche conto delle peculiarità di murature e infissi, oltre alla tipologia di impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria presenti. Influiscono, inoltre, sul livello finale, anche gli eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.

Il certificato di prestazione energetica deve essere custodito nel libretto della caldaia. Quando lo stabile viene venduto o locato, il proprietario deve consegnarlo a chi andrà ad abitarlo. Il certificatore ha, poi, l’obbligo di consegnare un documento in copia agli uffici di competenza. Nel tempo, qualora si intervenisse per migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile, la classe energetica potrà aumentare attraverso valutazioni ulteriori.