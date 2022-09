Case ecosostenibili: un trend in ascesa nel mondo delle costruzioni

In campo architettonico ed edile uno dei trend in ascesa prevede la progettazione di case ecosostenibili. Di recente, infatti, sempre più immobili vengono costruiti in un’ottica ecologica. Si fa più attenzione alla scelta e utilizzo di materiali, alle tecniche produttive adottate e all’uso di materiali ecologici, oppure riciclati.

Oltre all’attenzione necessaria alla costruzione dell’abitazione, si devono poi compiere anche delle scelte successive che favoriscano il risparmio energetico.

Oggi, inoltre, anche se si scelgono impianti a gas si può valutare anche una buona offerta gas, che offra un supporto in termini di riduzione dell’impatto ambientale. Ad esempio, supportando la piantumazione di alberi per ridurre le emissioni di CO 2 .

Le case sostenibili costruite nel mondo

Nel corso degli ultimi anni le case ecosostenibili sono un simbolo di stile ma anche di una vita improntata al risparmio energetico. A fronte di questa visione: architetti e designer a livello mondiale si sono ingegnati per riuscire a trovare le migliori soluzioni per una casa ecologica.

Tra le case più esemplari costruite nel mondo non si può che nominare la Domespace: una casa circolare realizzata nel lontano 1989 da Patrick Marsilli che ha visto la realizzazione di 100 prototipi nel mondo. Una delle caratteristiche peculiari di questa casa è la possibilità che ha di ruotare in base alla posizione del sole per sfruttare l’energia solare nel migliore dei modi.

Un altro progetto interessante è la Passvhaus realizzata nello stato di New York: la Hudson Passive Project. Questa è stata costruita nel 2010 da parte della BarlisWedlick Architects LLC. Si tratta di un edificio che presenta uno stile essenziale, mura in pietra locale, tetto in legno lamellare e una facciata rivolta completamente verso Sud.

In Danimarca, invece si può assurgere tra i migliori esempi di case sostenibili la Home for Life, casa ecologica studiata per riuscire a sfruttare l’energia solare.

Case ecologiche in Europa: tre esempi da seguire

In Europa, i designer hanno realizzato diversi progetti di case ecologiche che oggi si possono prendere ad esempio. Tra queste c’è la Vogel House realizzata da Diethelm&Spellman che si presenta come una casa ecosostenibile in legno su due piani rivestita da un intonaco che viene abbinato a pannelli di larice grezzi, in questo modo si riduce al minimo l’escursione termica.

In Inghilterra un esempio ecosostenibile è la Water Tower Home. In questo caso si è impiegato il rivestimento in legno per una vecchia torre adibita alla raccolta dell’acqua sita nella periferia londinese mediante una disposizione ingegnosa delle tubature. Dixon ha pensato di usare la forza dell’acqua per riuscire a regolare la temperatura dell’abitazione.

In Francia, infine, è possibile trovare la Bamboo House che si ispira a dei fienili tipici a due piani. Il progetto è stato creato dalla Karawitz Architecture ed è una replica dell’architettura di un tempo. Sopra la struttura in legno c’è un rivestimento di canne di bambù non trattate. Il tetto invece è ricoperto con dei collettori solari termici.

I migliori materiali utilizzati per le case sostenibili

I materiali rivestono un ruolo molto importante nella progettazione di una casa sostenibile. Con i giusti materiali è possibile migliorare l’isolamento termico dell’abitazione. Tra i migliori materiali ci sono quelli naturali come il legno.

Questa materia prima è molto utilizzata per la creazione di abitazioni, soprattutto per la sua resistenza e flessibilità.

Oltre il legno si possono usare anche altre materie prime naturali come la pietra ideale per fondamenta, arredi e per le pareti. Il sughero e la lana di roccia sono ideali per la loro capacità isolante.