Caltanissetta: venerdì tavola rotonda su “La Sicurezza Stradale e i Giovani”

Si terrà venerdì 23 settembre alle ore 9.30 presso il Teatro Margherita a Caltanissetta la Tavola Rotonda “La Sicurezza Stradale ed i Giovani”, mentre è ancora nitida l’eco dei rombi dei motori della 67^ Coppa Nissena, la gara organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta, vinta nell’edizione del centenario per la nona volta dal pluricampione Simone Faggioli su Norma.

L’iniziativa voluta dal Presidente dell’Automobile Club nisseno avvocato Carlo Alessi è rivolta agli studenti delle classi IV e V degli istituti superiori della città per sensibilizzare i giovani, al rispetto delle regole e ad un comportamento accorto e corretto quando si è utenti della strada in qualsiasi veste. Regole e sicurezza sono valori propri dello sport e prerogative eminenti dell’Automobile Club D’Italia.

Tra gli ospiti più attesi alla giornata presentata da Salvo La Rosa, Emanuele Pirro il pilota già F.1 e 5 volte vincitore della leggendaria 24 Ore di Le Mans, da sempre appassionato dell’argomento e tra i maggiori promotori e testimonial della sicurezza stradale. Il noto youtuber Guglielmo Scilla, conosciuto come “Willwoosh” altro entusiasta testimonial. Tra gli ospiti il dott. Alfredo Scala, Direttore di ACI Vallelunga, Autodromo romano dove ha sede la Scuola di Guida Sicura ACI SARA, realtà didattica più all’avanguardia in Europa. Ci saranno i rappresentanti dell’Amministrazione cittadina, al fianco costantemente in tutte le celebrazioni del centenario della gara icona della città; il Presidente dell’Ordine degli architetti nisseni Piero Campa.

A celebrazione del centenario, una rappresentazione particolare per la giovane platea: verrà simulato sul palco un incidente stradale. Interverranno la Polstrada, sarà presente il Dirigente, dott.ssa Sonia Zicari con alcuni collaboratori; i Vigili del fuoco, di cui parteciperà il geom. Turco unitamente ad alcune unità; il 118 rappresentato dal dott. Massimiliano Alaimo ed alcuni esponenti della Croce Rossa Italiana. Sarà spiegato agli studenti presenti in teatro il protocollo corretto da seguire in caso di incidente, ivi compreso l’utilizzo del NUE 112 e dell’app di ultima generazione ad installazione gratuita sugli smartphone, in grado di dare un valido supporto in caso di incidente. Al termine, come di consueto, il Presidente dell’AC Caltanissetta Carlo Alessi, omaggerà con buoni sconto spendibili presso l’autoscuola a marchio Ready2GO gli studenti indicati come meritevoli dai dirigenti scolastici.

Alle 17.30 altro atteso momento con la presentazione del libro “Il Ritorno dell’Audace Coppa” scritto dall’avvocato Calogero Ariosto, appassionato storico e storiografo della Coppa Nissena, lo stesso autore sarà presente al Palazzo delle ex Poste Centrali, in via Francesco Crispi 23 – 25, dove con lo scrittore e storico Vincenzo Prestigiacomo, parteciperanno le autorità cittadine, il Past President FIA Security Agency e Past President ACI avvocato Rosario Alessi, il Presidente AC Carlo Alessi, Emanuele Pirro ed il primo cittadino Roberto Gambino.