Caltanissetta: Polizia di Stato denuncia un trentenne per furto aggravato in un supermercato

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica una trentenne per furto aggravato. Lunedì mattina l’equipaggio di una volante, di seguito a richiesta pervenuta alla sala operativa della questura, è intervenuto in un supermercato di viale Sicilia dove una persona era stata sorpresa a trafugare della merce.

I poliziotti hanno identificato l’uomo il quale, poco prima, attraverso le telecamere del sistema di video sorveglianza, era stata notato dall’addetto alla sicurezza del negozio aggirarsi al reparto bevande e liquori dal quale aveva prelevato tre bottiglie di super alcolici nascondendole in uno zaino. Il trentenne è stato segnalato anche alla locale Prefettura per l’applicazione delle misure amministrative poiché, nel corso della perquisizione, gli agenti gli hanno sequestrato 1,8 grammi di marijuana detenuta per uso personale.