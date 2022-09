Caltanissetta, due nuovi commissari della Polizia di Stato assegnati al Capoluogo.

Stamattina il Questore Emanuele Ricifari ha accolto due nuovi funzionari della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Caltanissetta di seguito agli avvicendamenti disposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Si tratta del Commissario Capo d.ssaLorena Latino e del Commissario Capo dr Angelo Palermo, la prima giunge dalla Questura di Palermo, il secondo dal Compartimento Polizia Stradale di Genova.

La d.ssa Lorena Latino, 32 anni, agrigentina, laureata in Giurisprudenza, è in polizia dal 2018, ha prestato servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Palermo quale funzionario addetto e a Caltanissetta assume la responsabilità dell’analogo ufficio deputato al controllo del territorio.

Il dr Angelo Palermo, 32 anni, nisseno, laureato in Giurisprudenza, in polizia dal 2019, ha prestato servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Imperia e a Caltanissetta assume l’incarico di dirigente facente funzioni della Digos, in sostituzione del Vice Questore Sergio Garufi, che è stato trasferito alla Questura di Catania, quale vice dirigente dell’omologo ufficio etneo.

Ai funzionari nuovi arrivati il Questore Ricifari ha dato il benvenuto alla Questura di Caltanissetta, augurando loro buon lavoro. Il Questore, nel contempo, ha ringraziato il dr Sergio Garufi per l’attività svolta nel periodo della sua permanenza a Caltanissetta quale dirigente dell’Ufficio Immigrazione e della Digos.

