Caltanissetta, Coop. Etnos promuove “Opportunity – scuole aperte e solidali” contro la dispersione

“In Italia, il fenomeno della dispersione scolastica non attira molta attenzione. Eppure è un problema serio. Solo nel 2022 si calcola che la dispersione scolastica totale, implicita ed esplicita, superi il 20% nazionale”.

Parte da questa riflessione il progetto promosso dalla cooperativa Etnos dal titolo: “Opportunity – scuola aperte e solidali”.

L’iniziativa rientra nell’ambito della selezione indetta con Decreto Dipartimentale 66 del 26 luglio 2021, finalizzato a potenziare i processi di apprendimento e di insegnamento atti ad accrescere la motivazione e l’interesse per lo studio, garantendo il successo formativo e, di riflesso, a ridurre bocciature, ripetenze, abbandoni e dropout.

“Il suddetto progetto si sintonizza con gli sforzi che le agenzie educative coinvolte stanno compiendo per prevenire e per ridurre la dispersione scolastica, che rappresenta lo spreco di uno straordinario capitale umano.

Il progetto interviene per creare dei poli educativi integrati e collegati che interagiscano per creare azioni individualizzate, e per accrescere la motivazione degli adolescenti coinvolti verso lo studio.

Inoltre, verranno creati focus specifici per la formazione continua degli insegnanti e uno spazio di ascolto e di supporto per le famiglie.

Fare sistema ra scuola, centri di aggregazione e stimolare la creatività e il pieno coinvolgimento degli studenti con una didattica sempre più inclusiva e dotata di strumenti di nuova generazione è lo scopo di Opportunity – scuole aperte e solidali”.

I partners del progetto: Istituto Vittorio Veneto, Asd-Aps Genteemergente, associazione Semi di Melo, Comune di Caltanissetta, Comune di Marianopoli, Comune di Montedoro, Comune di Santa Caterina Villarmosa, Comune di Vallelunga Pratameno, Comune di Villalba, Croce Rossa Italiana Caltanissetta OdV, Croce Rossa Italiana Comitato di Mussomeli ODV, D.A.S. Società Cooperativa, Direzione Didattica Secondo Circolo San Cataldo, Istituto Comprensivo Santa Caterina – Resuttano, Istituto Comprensivo Vallelunga – Marianopoli.