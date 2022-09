Armato di motosega ha seminato il panico in due autogrill tra Messina e Catania. Un 31enne è entrato nei bar e ha minacciato i commessi per farsi dare tutti i tagliandi del Gratta e Vinci e il denaro, dopodiché è fuggito in macchina.

I poliziotti della Squadra mobile sono riusciti a rintracciarlo e a bloccarlo. Addosso aveva 1.500 euro tra banconote e monete e oltre 400 tagliandi Gratta e Vinci. L’uomo è stato arrestato e la motosega sequestrata.