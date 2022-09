Anche a Milano Festa della Madonna dei Miracoli

Festa non solo a Mussomeli ma anche a Milano. Infatti, domenica scorsa 18 settembre, come da notizia data dal presidente del Comitato Festa Enzo Spoto, “ dopo due anni di pausa a causa della pandemia, si sono svolti a Milano, nella Chiesa di San Giuseppe della Pace, i festeggiamenti della nostra Patrona, Maria SS. dei Miracoli. Alla processione, che ha visto la devota presenza di numerosi fedeli, ha fatto seguito la messa solenne officiata da Don Luca Buffoni. Al termine della cerimonia religiosa è seguito un momento di convivialità, presso l’oratorio della Parrocchia, che ha permesso a tutti i presenti di ritrovarsi ancora una volta assieme con l’auspicato proposito di dare continuità a questi momenti di festa “sotto il manto” della nostra Patrona”. Da dire che la delegazione milanese, venuta appositamente a Mussomeli ,- ha partecipato ai festeggimenti dell’8 settembre, rientrando nei giorni successivi per i festeggiamenti milanesi.