Villalba, Scomparso o trafugato il Crocifisso della Cappelletta di “Quattro finaite”. L’invito a riportarlo: “Un atto di riappacificazione”

VILLALBA – Misteriosamente scomparso, o trafugato il venerato Crocifisso di Contrada “Quattrofinaite” , i cui devoti al passaggio in quella zona, talvolta, lasciano fiori e anche lumini. Il fatto risale a qualche settimana fa e quella edicoletta di campagna tuttora è rimasta sprovvista. Forse qualcuno ha pensato ad un gesto autonomo e solitario ma non sacrilego, quanto piuttosto a un temporaneo spostamento per restaurare, a proprie spese, quell’immagine trovandosi in uno stato precario di conservazione. Da sottolineare che nell’edicola in legno, fatta realizzare nel 1994 dal mussomelese Giuseppe Alessi padre del denunciante Gaspare, confinante appunto con la sua proprietà, era custodito, appunto il “Cristo” esposto alla fede pubblica, “di nessun valore economico, storico ed artistico, quanto piuttosto una rappresentazione della fede cristiana e religiosa per tutti i passanti”, come si legge nella denuncia doverosamente presentata nei giorni scorsi alla Stazione CC. Di Villalba, competente per territorio. E intanto la cappelletta, ben visibile ai passanti in questo nuovo scenario, sembra lanciare un messaggio all’autore del gesto, affinché, nei modi che riterrà più opportuno, possa riportarlo al suo posto. Sarebbe un gesto di riappacificazione.