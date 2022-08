Sicilia, Siracusa: investono ambasciatrice iraniana e fuggono, denunciati 2 minorenni

Un 15enne e un 14enne sono stati denunciati dalla Polizia a Noto, nel Siracusano, per lesione personali colpose e omissione di soccorso. La sera del 9 agosto, subito dopo la mezzanotte scorso, l’ambasciatrice iraniana che si trovava in città in visita privata è stata investita da due giovani a bordo di uno scooter in via Ducezio.

Gli investitori, prima hanno finto di parcheggiare il mezzo per prestare soccorso e subito dopo si sono allontanati ad alta velocità senza fornire le proprie generalità e coprendo la targa dello scooter. L’ambasciatrice ha riportato una ferita alla caviglia destra con prognosi di 15 giorni e si è recata in Commissariato per sporgere querela.

Le indagini, scattate immediatamente, hanno permesso, anche grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, di definire i due giovani responsabili del ferimento. Per i due minorenni è così scattata la denuncia