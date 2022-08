Serradifalco. Grande partecipazione di pubblico al Performare Festival

SERRADIFALCO. Una grande partecipazione di pubblico, e non solo, ha caratterizzato la IV edizione di Performare Festival, manifestazione che da sempre mette al centro della propria attività la danza contemporanea e la ricerca artistica, presente quest’anno in diversi luoghi del comune di Serradifalco, nel Nisseno.

Oltre mille spettatori a conclusione di una programmazione che ha presentato una ventina di spettacoli tra prime nazionali e prime regionali, incontri con il pubblico, laboratori e residenze con gli artisti del Festival, in sette diversi luoghi sul territorio.

Forte del riconoscimento ricevuto dal Ministero della Cultura, come Prima Istanza Triennale, il Festival – con la direzione artistica di Simona Miraglia e Amalia Borsellino del Collettivo SicilyMade – ha cominciato nel 2022 una serie di attività che guardano al futuro e dunque al territorio ma soprattutto alle nuove generazioni. Non a caso il tema scelto per questa edizione è stato Ai confini dell’immaginazione.

«Siamo felici e soddisfatte – dichiarano Miraglia e Borsellino – del risultato di questa quarta edizione di Performare Festival, che è stata molto ricca e intensa. Abbiamo portato in un piccolo comune dell’entroterra siciliano tanti artisti di livello internazionale, tantissimi spettatori provenienti da tutta l’Isola. Siamo orgogliose di portare la contemporaneità in un territorio più legato alla tradizione, offrendo, soprattutto alle nuove generazioni, nuovi contenuti culturali. Abbiamo provato a condurre il pubblico, di diverse generazioni, “ai confini dell’immaginazione” e possiamo affermare di esserci riuscite. Anche quest’anno abbiamo aggiunto un tassello alla crescita dell’attenzione per la danza contemporanea e per le arti performative in generale. Siamo ancora una piccola realtà ma in crescita e questo ci spinge, fiduciose, ad andare avanti. Aver riportato gli appuntamenti del Festival, interamente, nel comune di Serradifalco, inoltre, ha segnato per noi un momento importante perché è su questo territorio, nel cuore della Sicilia, sul quale continueremo a puntare anche nei prossimi anni».

Il Festival – nei due momenti di programmazione a luglio e agosto con più appuntamenti quotidiani – ha coinvolto numerosi artisti e compagnie di danza contemporanea nazionali e internazionali con spettacoli in prima nazionale e prima regionale: Compagnia Virgilio Sieni, Compagnia Zappalà Danza, Peter Jasko, Clara Furey, Babel, Cie MF l Maxime & Francesco, Chiara Ameglio/Pieradolfo Ciulli per Fattoria Vittadini, Nicola Simone Cisternino, Collettivo Giulio e Jari, Vicari/Aloisio, Stella Pitarresi/Marco Pergallini, Filippo Domini/Erik Zarcone, Komoco di Sofia Nappi.

Non sono mancati, inoltre, come nelle scorse edizioni, appuntamenti speciali inseriti nella sezione Performare Project che hanno coinvolto anche i più giovani in workshop sui linguaggi e sulla pratica della danza, in laboratori di scrittura critica e incontri con esperti della materia. Performare Festival 2022 è stato prodotto dall’Associazione In Arte, a cura di Collettivo SicilyMade, con il patrocinio e il contributo di Ministero della Cultura, Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione siciliana, Comune di Serradifalco. Partner del progetto sono stati: Scenario Pubblico, Latitudini, il Liceo Coreutico Ruggero Settimo di Caltanissetta, Marosi, Arcipelago; main sponsor Fondazione Sicana; media partner RCS. Performare Festival è realizzato in collaborazione con: Associazione Pier Giorgio Frassati, Zō Centro Culture Contemporanee, Associazione Musicale Etnea, COORPI e La danza in 1 minuto.