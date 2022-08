San Cataldo. Ventidue nuovi parcheggi rosa. Il sindaco Comparato e l’assessore Guttilla: “Importante progetto di mobilità solidale e sostenibile”

SAN CATALDO. Sono 22 in totale i nuovi “Parcheggi Rosa” a San Cataldo, che saranno riservati a donne in gravidanza e genitori con figli sotto i due anni. Un importante progetto di mobilità solidale e sostenibile. L’obiettivo è quello di agevolare gli spostamenti delle donne in gravidanza, famiglie con bambini piccoli, persone con disabilità, riducendo al minimo i disagi e venendo incontro alle loro necessità quotidiane.

Tutto ciò significa dare un segnale di attenzione concreto per migliorare la qualità di vita e assicurare il diritto alla mobilità nella nostra città. La mobilità, infatti, è sostenibile solo se è inclusiva.

“Nel merito – ha detto il sindaco- abbiamo già provveduto alla registrazione nella piattaforma informatica per beneficiare dei contributi ministeriali, necessari per ampliare il numero di stalli rosa ed estenderli, come novità assoluta, anche davanti le scuole, luogo massimo di frequentazione delle famiglie sancataldesi.

Anche le nostre scuole, quindi, avranno un posto riservato per le mamme in gravidanza e per le famiglie con bambini, che diventa un segnale tangibile di attenzione, salvaguardia e cura dei nostri concittadini e dei loro piccoli, nella più agevole conduzione della vita di tutti i giorni. L’attenzione alle scuole, quindi, come forma di mentalità, rispetto e cultura”.

L’Assessore alle Pari Opportunità Marianna Guttilla si dice orgogliosa e contenta di dare nuovamente rilievo a questo progetto, che rappresenta una vera e propria forma di cura e attenzione nei confronti di tutte le neomamme della nostra comunità.

L’amministrazione comunale ha ringraziato infine il comando della Polizia Municipale ed in particolar modo il Comandante Umberto Ilardo per essersi subito attivato ed essersi fatto co-promotore di tale iniziativa.

I nuovi stalli di sosta saranno ben visibili, essendo stata prevista apposita segnaletica verticale e orizzontale. Nel dettaglio, ecco le strade e le aree di parcheggio interessate:

N.1 stallo in Piazza Papa Giovanni XXIII (antistante il palazzo di città);

N.1 stallo in Corso Sicilia (antistante i civici 126/128);

N.1 stallo in Corso Vittorio Emanuele (antistante il civico 65);

N.1 stallo in Corso Vittorio Emanuele (antistante il civico 170);

N.1 stallo in Via Aldo Moro (tra il civico 14 e 16);

N.1 stallo in Via Garibaldi (antistante il civico 87);

N.1 stallo in Viale dei Platani (tra il civico 92/a e il civico 92/b);

N.1 stallo in Via Babaurra (antistante il civico 40);

N.1 stallo in Via San Giovanni Bosco (antistante il civico 118);

N.1 stallo in Via G. Mazzini (tra il civico 1 e la via San Gaetano);

N.1 stallo in Via Vittorio Veneto (antistante il civico 20);

N.1 stallo in Via S.M. Mazzarello (di fronte ingresso plesso scolastico “San Giuseppe”);

N.1 stallo in Viale dei Platani (di fronte ingresso plesso scolastico “Cristo Re”);

N.1 stallo in Via Mons. Cammarata (antistante ingresso scuola dell’Infanzia);

N.1 stallo in Via S.F. Neri (antistante ingresso scuola dell’Infanzia);

N.1 stallo in Corso Unità d’Italia (antistante ingresso scuola dell’Infanzia);

N.1 stallo in Via E. Fermi (antistante ingresso scuola dell’Infanzia);

N.1 stallo in Via G. Carducci (antistante ingresso scuola dell’Infanzia);

N.1 stallo in Via Belvedere ((antistante civico 2/c);

N.1 stallo in Corso Vittorio Emanuele (antistante il civico 113);

N.1 stallo in Via Principe Lanza di Scalea (antistante clinica “Regina Pacis”);

N.1 stallo in Via Avvocato A. Cammarata (di fronte ingresso secondario “Ospedale Raimondi”).