San Cataldo. Il sindaco Gioacchino Comparato celebra l’impresa della Sancataldese vittoriosa in Coppa Italia sul Catania: ““Continuiamo a sognare e a volare alto con la nostra squadra verdeamaranto!”

SAN CATALDO. In città in queste ore non s’è ancora spenta l’eco della vittoria storica che la Sancataldese ha ottenuto ai calci di rigore contro il blasonato Catania nel preliminare di Coppa Italia. I verdemaranto si sono imposti 7-6 ai calci di rigore. Decisivo il rigore calciato da capitan Di Marco che ha dato il successo finale della Sancataldese sul Catania.

Il sindaco Gioacchino Comparato, nell’occasione, ha inteso rendere omaggio a questa storica impresa: “La squadra di calcio di San Cataldo ha vinto una partita emozionante, ma non facile, contro il Catania, passando così il turno preliminare di Coppa Italia Serie D. I nostri ragazzi hanno dato il massimo, ottenendo un risultato importantissimo e vincendo 7-6 al termine dei calci di rigore”.

Il sindaco, che ha colto l’occasione per ringraziare anche le Forze dell’Ordine, la Polizia Municipale, i volontari della Protezione Civile, tutti i tifosi del Catania e della Sancataldese per il corretto svolgersi della manifestazione, ha poi concluso: “Continuiamo a sognare e a volare alto con la nostra squadra verdeamaranto!”.