Salute, Vaiolo delle scimmie uccide il primo italiano: è un Carabiniere

E’ un carabiniere il primo italiano morto per vaiolo delle scimmie. Si tratta di Germano Mancini, 50 anni, da poco piu’ di due mesi comandante della stazione di Scorze’, in provincia di Venezia.

Il militare si trovava in vacanza a Cuba per il periodo di Ferragosto. Originario di Pescara, risiedeva a Noale. L’uomo e’ deceduto lo scorso 21 agosto.

“Confermiamo il decesso, ma non sappiamo ancora nulla sulle cause – spiega all’AGI Emanuele Spiller, comandante reparto operativo carabinieri di Venezia -. Aspettiamo che l’Ambasciata ci faccia sapere qualcosa in piu’. Noi sappiamo che era in vacanza con degli amici e poi ha cominciato a stare male”.