Il terzo Polo presenta i candidati a Caltanissetta. Davide Faraone: “Non fatevi prendere in giro da chi vi catapulta qui candidati per un seggio garantito, date fiducia a uomini e donne che conoscete”

CALTANISSETTA. Ottimi candidati al servizio del territorio che hanno un vissuto radicato rispetto agli elettori ai quali chiedono il voto. Il terzo polo di Calenda è quello del buon senso e delle proposte; l’obiettivo è arrivare al 10%, per questo è importante il sostegno di tutti, per coltivare il grande sogno di Draghi premier. Sono stati questi i punti qualificanti della presentazione dei candidati alle regionali e alle nazionali del terzo polo che s’è tenuto a Caltanissetta.

Emanuele Maganuco, candidato alla Camera dei Deputati, ha sottolineato: <Oggi è arrivato il momento di fare tutti la nostra parte; l’intenzione è portare avanti a 360 gradi le linee del programma Calenda; questo è un territorio che merita di essere rilanciato sotto il profilo dell’agricoltura e delle infrastrutture; va arginato lo spopolamento dell’entroterra partendo dalle aziende che vanno aiutate; per questa ragione è importante e prioritario riprendere l‘agenda Draghi per ripartire>.

E’ stata poi la volta dell’avv. Giuliana Di Prima candidata all’Ars: <Sono stata accolta in seno ad Italia Viva da poco, ma il mio obiettivo è rappresentare le istanze della mia Città che negli ultimi anni ha perso imprese, commercio; ci vuole concretezza per rilanciare il territorio; occorre anche ridare il lustro che le compete alla struttura sanitaria; per me è un’importante opportunità quella che ci sta dando il partito di metterci a disposizione del territorio; viviamo momenti difficili, c’è tanta gente che non ce la fa più, e noi dobbiamo fare la nostra parte>.

E’ intervenuto anche Vincenzo D’Asaro. L’ex sindaco di Mazzarino dal 2009 al 2014, ha sottolineato: <Questa nostra provincia è indietro di anni; perché scendo in campo? Perché i quattro deputati regionali eletti in provincia alle ultime regionali non hanno portato nulla in termini di crescita al nostro territorio; purtroppo la verità è che oggi il nostro nemico non è l’avversario politico in sé quanto l’elettore sfiduciato che non vuol andare a votare>.

Infine, Davide Faraone, nel ringraziare tutti gli intervenuti, ha ribadito: <Voglio ringraziare chi ci sta mettendo la faccia in questa competizione elettorale complicata dalla disaffezione per la politica dei cittadini; bisogna votare per chi opera nel territorio e per il territorio non chi non ci ha mai messo piede; politicamente parlando, i paracadutati come la Brambilla o la Furlan, non passino inosservati; anche lo stesso Provenzano, al di la della sua nascita, è distante più che mai dal nostro territorio; alla fine dico a tutti che l’obiettivo da perseguire è quello di Draghi al Governo; ha fatto bene può fare meglio; investiamo nel terzo polo oggi e per domani>.

“Lo dico alle elettrici e agli elettori di Caltanissetta, di Gela, non fatevi prendere in giro da chi vi catapulta qui candidati per un seggio garantito che arrivano dal Nord. Qui la destra vi propone Michela Brambilla, di Lecco, non ha mai messo piedi qui, non conosce i problemi del territorio, le vostre storie, le vostre strade, le vostre case. È una che tra l’altro ha il record di assenze in Parlamento, la prima in classifica. Ha partecipato solo a 95 votazioni su 11707, il 99,2% di assenze. Non gliene frega niente di andare in parlamento e battersi per i cittadini, immaginate quanto possa fregargliene di rappresentare voi. Noi abbiamo candidato donne e uomini che conoscete, sapete dove abitano, potete andare a trovarli a casa, suonare il citofono, fare domande e ottenere risposte. Date fiducia al terzo polo, date forza ad uno di voi”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, capolista alla Camera per il Terzo Polo, che ha partecipato ad un incontro con la stampa a Caltanissetta.