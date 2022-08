Elezioni, Salvini: “In Sicilia servono i termovalorizzatori per abbattere i rifiuti”

“In Sicilia servono 3-4 termovalorizzatori al piu’ presto.

Ieri ho attraversato l’isola, Messina, Caltanissetta, Agrigento e Palermo e ho visto cumuli enormi di monnezza. S ieri ho detto a Renato Schifani (candidato alla Presidenza del centrodestra in Sicilia ndr), ‘Renato, i termovalorizzatori aperti il prima possibile, per togliere i rifiuti dalle strade e trasformarli in energia’. Ci sono i progetti, i soldi, non capisco perché negli anni passati non si sia già partiti. I termovalorizzatori per trasformare un problema in luce e gas”.

Lo ha detto Matteo Salvini incontrando esercenti a Palermo sul caro bollette.