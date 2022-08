Campofranco, Rino Pitanza nominato dirigente provinciale AICS

CAMPOFRANCO – Rino Pitanza, ex sindaco di Campofranco fino allo scorso 12 giugno è stato nominato dirigente provinciale del dipartimento sport dell’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) per la provincia di Agrigento e con la possibilità di estendersi anche in provincia di Caltanissetta. L’AICS ha voluto arricchirsi di una figura importante e poliedrica come quella di Rino Pitanza che abbraccia sport, sociale e no profit con oltre 40 anni di esperienza: da giovane studente con i tornei studenteschi per poi continuare per tutta la vita, con la pallavolo e la partecipazione ai campionati regionali di serie D e il conseguimento del titolo di allenatore di serie C con stage europei e con il calcio giovanile dove centinaia e centinaia di ragazzi che hanno avuto a che fare con lui svolgendo il ruolo di educatore e aggregatore. “Una bella responsabilità, un onore ed un grande impegno quello che ho ricevuto – sottolinea Rino Pitanza – diffondere lo sport nel territorio e nelle scuole con tutti i suoi valori soprattutto tra e per i giovani, sport inteso come socializzazione e unione di intenti. Ringrazio il comitato nazionale con il vice presidente regionale Giuseppe Petix e il vice presidente nazionale del settore turismo Mario Gero Taibi per l’incarico, la stima e la fiducia accordatami”. Dopo la fine del mandato da sindaco di Campofranco nessun riposo dunque per Rino Pitanza con questa nomina che era stata sollecitata, a sua insaputa, da un gruppo di attivisti del Vallone nisseno e da tanti attenti osservatori della provincia di Agrigento per il connubio esperienziale che lo vede ferrato nel campo amministrativo, progettuale, giornalistico e da amante dello sport. “Rino Pitanza ha le capacità organizzative per poter dare, oltre che lustro, anche slancio al dipartimento sport –sottolinea Giuseppe Petix – che vede impegnati migliaia di giovani e meno giovani nella provincia di Agrigento e non solo e tutti i dirigenti provinciali dei vari dipartimenti saranno ben lieti di poter interagire con lui: ormai sport, turismo e sociale sono varie facce di una stessa medaglia”. Tra i principali sponsor di Rino Pitanza c’è stato il vice presidente nazionale Mario Taibi: “La mia proposta è stata ponderata visto che il nostro territorio ha bisogno di dirigenti di alto livello. Le sfide che dobbiamo affrontare nel post covid inizieranno già nelle prossime settimane e vogliamo replicare alcune iniziative del 2021 oltre che portare ventata di novità”. Rino Pitanza sarà, dunque, un valore aggiunto dell’AICS regionale e nazionale e soprattutto per il territorio.