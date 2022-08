Caltanissetta. Torna la nuova edizione delle “Vie dei Tesori” dal 10 al 25 settembre

CALTANISSETTA. Dallo storico liceo della città al convitto dei Gesuiti, dall’antica “casina” del barone Benintende al serbatoio di Monte San Giuliano che è una vera opera di ingegneria idraulica, passando per chiese ritrovate, cripte sconosciute e spazi voluti dagli artisti fino ad un delizioso museo vintage con gli oggetti iconici che hanno popolato la vita quotidiana degli ultimi cinquant’anni. Poi esperienze, passeggiate, e un racconto teatralizzato nella ex miniera di zolfo di Gabara.

E tanto altro, Caltanissetta è pronta a varare la sua nuova edizione delle Vie dei Tesori che quest’anno si allarga anche a due siti importanti – la chiesa delle Anime del Purgatorio con la sua cripta e Santa Lucia con gli imponenti Sanpauluna (nella foto) – della vicina San Cataldo. Si parte sabato 10 settembre e si va avanti per tre weekenk, sempre sabato e domenica, fino al 25 settembre.

Il programma del festival – costruito in collaborazione con il Comune di Caltanissetta, con UniCredit come main sponsor, mentre la cooperativa sociale Etnos si è occupata della logistica – sarà presentato giovedì (1 settembre) alle 9,30, in sala Gialla al Comune (corso Umberto I, 134), dal sindaco Roberto Gambino, dall’assessore al Turismo e vicesindaco Grazia Giammusso, dal sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato, da Laura Anello e Marcello Barbaro, rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, da Nicoletta Pellegriti, responsabile Area Retail Caltanissetta ed Enna di UniCredit.

Informazioni: 091 842 0004, tutti i giorni 10-18 www.leviedeitesori.com

