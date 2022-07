San Cataldo. Il sindaco Comparato: “L’Asp non risponde alle nostre richieste; serve conoscere cronoprogramma degli interventi previsti per l’Ospedale “Raimondi”

SAN CATALDO. “Siamo convinti che la collaborazione tra istituzioni sia essenziale. Fondamentale. Tutti lavoriamo per migliorare costantemente i servizi che forniamo alla collettività, alla cittadinanza, adoperandosi per il rispetto dei diritti dei cittadini”. Ad affermarlo in una nota è stato il sindaco Gioacchino Comparato.

Il primo cittadino sancataldese ha rilevato: “Per questa ragione, con l’Amministrazione comunale di San Cataldo, abbiamo scritto diverse note alla direzione dell’Asp, per chiedere che fine abbia fatto il progetto per il polo oncologico presso l’Ospedale di San Cataldo. Già il 27 aprile scorso, abbiamo inviato una nota alla direzione generale dell’Azienda sanitaria.

In quella nota si chiedeva quale sia lo stato dell’arte delle gare e quelle relative alla delibera succitata, oltre a chiedere quale sia il cronoprogramma relativamente al completamento del progetto “Oncology Care”. Tutto ciò, specialmente, alla luce delle preoccupazioni che accompagnano i sancataldesi circa il futuro del nostro ospedale, a cui la cittadinanza tiene in maniera particolare.

A distanza di mesi, purtroppo, devo prendere atto del silenzio dell’Asp e dei suoi vertici. Non una comunicazione, non una risposta. Per questa ragione torniamo a chiedere pubblicamente a che punto sia il polo oncologico dell’Ospedale di San Cataldo. Una domanda lecita che richiede una risposta urgente”.

Il sindaco nella nota stampa ha poi concluso: “E ancora, come possiamo potenziare i servizi resi dall’Ospedale Sant’Elia, soprattutto nel pronto soccorso, nelle prenotazioni e nelle liste di attesa. Anche questa mi sembra una domanda lecita. L’intento non è di certo quello di fare polemica, ma credo sia indispensabile sapere quale sia il destino dell’Ospedale di San Cataldo, in breve credo sia indispensabile conoscere il cronoprogramma della realizzazione del Polo Oncologico”.