Mussomeli, lavori manutenzione straordinaria in Via L. da Vinci

MUSSOMELI – Iniziati questa mattina, lunedì 11 luglio 2022, i lavori di manutenzione straordinaria in via L. da Vinci (circonvallazione sud).

” L’obiettivo – spiega il sidaco Catania, è quello di individuare e rimuovere le cause che hanno determinato un cedimento del manto stradale.

Chiedo agli automobilisti, per quanto possibile, di evitare il percorso e convogliare su altre vie alternative come via Agrigento per il transito dei mezzi ordinari e viale Peppe Sorce, via Madonna di Fatima per i mezzi pesanti”.