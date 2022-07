Mussomeli, Confraternita SS. Sacramento San Giovanni in trasferta a Caltavuturo. Partecipazione al centenario Confraternita di Caltavuturo.

MUSSOMELI – In occasione dei festeggiamenti per il centenario della Confraternita di S Calogero di Caltavuturo, alla presenza di ben quindici Confraternite provenienti da diversi Comuni della Sicilia e della Calabria, e delle Amministrazioni Comunali ,la Confraternita del SS. Sacramento in San Giovanni di Mussomeli ha rappresentato la propria cittadina. Diceva ieri il Superiore Vincenzo Bertolone sono contento ed orgoglioso di aver portato il nostro sodalizio ad un evento a carattere Interregionale e ringrazio i Confrati e le Consorelle che hanno partecipato, due giorni 9 e 10 Luglio all’insegna della preghiera e della venerazione al monaco Eremita. Domenica abbiamo partecipato alla funzione religiosa con la santa Messa celebrata da S.E Rev Mon Giuseppe Marciante Vescovo di Cefalù e nel pomeriggio alla suggestiva processione che si è snodata per le vie di Caltavuturo con la presenza di Confraternite e delegazioni Siciliane e della Calabria che venerano S Calogero. Il presidente Bertolone ha ringraziato i promotori della festa per l’ ospitalità loro riservata . Alle parole di Bertolone fanno eco quelle del confrate Mario Gero Taibi : “ringrazio il nostro Presidente e il Governatore della Confraternita di Caltavuturo Calogero Castellana per avermi dato la possibilità di partecipare al tavolo tecnico con Sindaci e altri governatori delle Confraternite per iniziare un percorso di turismo religioso, con la realizzazione di una rete per la promozione dei nostri territori, che ha come principale obiettivo la fede, la visita ai luoghi religiosi, apprezzando in un borgo anche l enogastronomia la bellezza artistica e culturale”. Soddisfatto anche ex Priore della Confraternita Valenza Giovanni: “Abbiamo presentato i nostri ’mbraculi che hanno ottenuto molto successo, sono contento che il nuovo Consiglio sta continuando il lavoro iniziato da me in materia di turismo religioso e soprattutto della riscoperta e conservazione delle nostre tradizioni”