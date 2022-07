Mussomeli, appuntamenti estivi di fine mese. Domani c’è Neja

MUSSOMELI – Verso un fine mese di luglio ricco di appuntamenti che colorano i pomeriggi e le serate estive con animazioni, eventi culturali, esibizioni musiche ed altro ancora. Intanto domenica 24 luglio in Via Palermo alle ore 20,30 è prevista la degustazione di torrone a cura del Torronificio Nitro e animazione con Omari Bolognesi; alle 23 in Piazza Umberto DANCE ’90 con Neja; alle 23,59 se,pre in piazza Umberto Dj Set a cusa di di Leo Curiale e Marco Pintavalle; il martedì 26 luglio, alle ore 18 nel chiostro Monti presentazione antologia “Giallo Siciliano” a cura di Roberto Mistretta; alle ore 21, invece, al Teatro Genco è prevista la commedia “Sarto per signora” a cura della C.T. “Piccolo Teatro Mussomeli” Regia di Gero Alessi; il 27 luglio, alle ore 18,30 presso la biblioteca Comunale, nell’ambito della settimana culturale, la presentazione del libro “L’ombra del principe, il ministro, il fiduciario fascista” di Gero Di Francesco;

il mercoledì 27 luglio in Piazzetta Firenze Note di Jazz al Museo a cura di studio Jazz Group; Conclude il fine mese, e cioè dal 29 al 31 luglio, nel centro storico, la Prima Edizione Art Doors Mussomeli /Progetto di riqualificazione artistico-culturale del centro storico).