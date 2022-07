Emicrania con aura: i principali sintomi e cause

L’emicrania non è un semplice mal di testa passeggero: stiamo infatti parlando di una malattia neurologica che causa dolore acuto alla testa e che si ripresenta nel tempo. Chi soffre di emicrania, infatti, presenta una sindrome cronica, che in molti casi non è possibile eliminare completamente.

I sintomi dell’emicrania

L’aura si manifesta in un insieme di disturbi psichici, visivi, motori e/o neurologici che possono precedere l’emicrania. Il mal di testa durante una crisi di emicrania può risultare invalidante: durante le crisi di emicrania, infatti, non è possibile svolgere le comuni attività quotidiane. Altri sintomi possono comprendere la nausea, difficoltà di concentrazione, problemi alla vista, particolare sensibilità alla luce, ai rumori o ad altri stimoli esterni, vertigini, nervosismo, agitazione. Prima di una crisi di emicrania chi ne soffre tende ad essere particolarmente irritabile, può manifestare disturbi del linguaggio, difficoltà nel movimento, rigidità del collo o formicolio. Alcune persone avvertono anche stati di depressione, disturbi visivi o un enorme appetito. Chi soffre di emicrania con aura manifesta questo tipo di sintomatologie per un periodo di tempo che può essere lungo anche oltre 2 giorni.

Le cause dell’emicrania



Ad oggi non è ancora stato possibile indicare con precisione le cause dell’emicrania con aura. Esistono varie teorie, che correlano il disturbo a fattori di vario genere: genetici, ormonali o alle variazioni di pressione e di sostanze chimiche all’interno del cervello. Le donne hanno una maggiore probabilità di essere colpite da emicrania, così come chi ha un parente che ne soffre. Generalmente, questo tipo di mal di testa è correlato a squilibri ormonali, al consumo di alcuni alimenti o a comportamenti quali carenza di sonno, eccessivo consumo di alcool o astinenza da caffeina. I fattori scatenanti sono poi vari, alcuni variano da soggetto a soggetto. Alcune persone soffrono maggiormente di emicrania in caso di cambiamenti del tempo, dopo un pasto particolarmente abbondante o in periodi di forte stress.

Informarsi per stare meglio



Chi soffre di emicrania dovrebbe consultare il medico di famiglia, anche perché alcuni dei farmaci che si sono dimostrati efficaci per ridurre il dolore alla testa, così come l’intensità e la durata dell’aura, devono essere presi solo se seguiti da un professionista. È comunque importante informarsi su questo tipo di patologia, che colpisce circa il 12% della popolazione. A tal proposito, si può fare affidamento al portale di informazione medico-scientifica Alleati per la salute, che offre informazioni ed approfondimenti sull’emicrania con aura e su varie altre patologie. Si tratta di un portale affidabile, che propone informazioni sulle patologie più diffuse.