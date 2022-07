Da oggi al via ciclo di terapie per Fratel Biagio. Commovente incontro con la Comunità Musulmana di Palermo

Fratel Biagio si trova ancora ricoverato in Ospedale a Palermo e da oggi avrà inizio per lui un ciclo di terapie. E’ quanto si apprende sullo stato di salute di Fratel Biagio, il missionario laico fondatore della missione Speranza e Carità ricoverato in Ospedale a seguito, come da lui stesso reso noto, di un tumore.

Fratel Biagio ha inteso ringraziare quanti stanno pregando per lui in questo periodo. Un grazie anche ai pochi che, con le dovute autorizzazioni e in rappresentanza, sono andati a trovarlo in ospedale come il Vescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice, il Cardinale Romeo e il nuovo sindaco di Palermo.

Fratel Biagio ha anche avuto un pensiero di riconoscenza verso la comunità musulmana di Palermo che venerdì scorso si è riunita in preghiera per lui e per tutti gli ammalati. La comunità si è poi recata a trovare Fratel Biagio attraverso l’ Imam della Moschea del Gran Cancelliere di Palermo, il dr. Bedri El Maddeni nel contesto di un incontro di intensa umanità e fratellanza che ha rincuorato tanto Fratel Biagio che, dunque, da oggi inizia il ciclo di terapie.