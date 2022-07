Con RAI Italia Mussomeli in onda in tutto il mondo

MUSSOMELI – Ieri pomeriggio, il primo cittadino Catania ha partecipato alla trasmissione L’Italia con Voi trasmessa in tutto il mondo da RAI Italia. Altro importante riconoscimento allo sforzo di rigenerazione urbana del comune di Mussomeli. L’Italia con Voi è il programma quotidiano ideato e prodotto da Rai Italia, interamente dedicato agli italiani nel mondo e condotto da Monica Marangoni. Il tema della trasmissione riguardava la rigenerazione urbana ed il progetto case1euro di Mussomeli è stato individuato come esempio efficace, in uno studio televisivo composto, tra gli altri, da autorevoli ospiti a partire dalla consulente del Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ideatrice del bando PNRR sui Borghi. La trasmissione andrà in onda domani, venerdì 1 luglio 2022 sulle seguenti emittenti: RAI Italia Nord America: Alle ore 22.15 ora di New York e alle ore 04.15 ora italiana; RAI Italia Sud America: Alle ore 23.15 ora di Buenos Aires e alle ore 04.15 ora italiana; RAI Italia Asia : Alle ore 15.45 ora di Pechino e alle ore 09.45 ora italiana; RAI Italia Australia: Alle ore 06.00 ora di Sydney e alle ore 22.00 ora italiana: RAI Italia Africa: Alle ore 14.15 ora di Johannesburg e alle ore 14.15 ora italiana. La puntata sarà scaricabile anche da RAI Play a partire da domani sera.