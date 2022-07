“Centralità Condotta Agraria di Mussomeli”

MUSSOMELI – Riceviamo e pubblichiamo: “In questi giorni sia il sottoscritto che l’assessore all’Agricoltura Michele Spoto siamo stati contattati da dipendenti e operatori economici che hanno a che fare con la condotta agraria di Mussomeli preoccupati per le voci di un imminente trasferimento della stessa. Con questo comunicato stampa voglio rassicurare, dunque, quanti si erano preoccupati facendo sapere loro che non vi è alcun programma di trasferimento della condotta agraria di Mussomeli. Semmai sono state avviate le procedure da parte della Regione Siciliana e dell’Ispettorato Agricoltura di Caltanissetta per effettuare una puntuale ricognizione dello stato di fatto al fine di dare attuazione ai contenuti dell’accordo tra lo Stato e la Regione Siciliana per il ripianamento decennale del disavanzo attraverso la riduzione strutturale della spesa corrente. Detto ciò, la mia Amministrazione Comunale si è premurata di fornire riscontro alla Regione Siciliana già con comunicazione prot. N° 0007148 del 01.04.2021 che ha ulteriormente reiterato con prot.N°0016048 del 20.07.2022. Nota, quest’ultima, che ho provveduto a consegnare di persona al capo dell’ispettorato di Caltanissetta, Dott. Giuseppe Calafiore. Con le predette note l’Amministrazione Comunale che mi onoro di guidare, ha messo in evidenza che la Condotta Agraria di Mussomeli, a nostro avviso, non può essere oggetto di trasferimento in quanto rappresenta un punto di riferimento irrinunciabile per le numerosissime aziende agricole presenti nel territorio del Vallone e dei Monti Sicani. Ha fatto rilevare, altresì, come i servizi attualmente offerti consentono ad un territorio già privo di numerosi servizi di poter agire una azione di supporto al settore agricolo e ad i suoi numerosi operatori economici che rappresentano un asset importante del tessuto produttivo locale. Per quanto sopra ho dato piena disponibilità a svolgere ogni azione utile al rilancio della Condotta Agraria di Mussomeli che rappresenta certamente una risorsa strategica per lo sviluppo economico locale. Mi dispiace, dunque, che alcune notizie inopinatamente messe in circolo in queste ore abbiano aggiunto preoccupazioni, gratuite, a tanti operatori economici già duramente messi alla prova dalla situazione di grave destabilizzazione del settore agricolo causato dal conflitto in corso a ridosso del territorio europeo. Tanto per opportuna conoscenza. Il sindaco Giuseppe Catania”.