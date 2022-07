Carenza medico geriatra presso poliambulatorio di Mussomeli.

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza che da circa otto mesi non è possibile per gli utenti del Distretto sanitario di Mussomeli avanzare richiesta per poter effettuare la visita geriatrica, sia ambulatoriale che domiciliare, a causa della mancanza del medico geriatra, le conseguenze per gli assistiti che sono facilmente immaginabili. Questo disservizio priva della necessaria assistenza una grossa fetta della popolazione del nostro territorio, che è per l’appunto rappresentata dagli anziani, notoriamente la fascia più fragile della società, ai quali invece si dovrebbe garantire maggiore attenzione con un sistema assistenziale efficace ed efficiente.(Coordinamento Sanità ll Coordinamento provinciale Alessandro La Marca, Il r4esponsabile del P.O. di Mussomeli Salvatore Cadinale Il Segretario Provinciale Cgil Angelo Po9lizzi)

2

I