Campofranco, Insediamento del consiglio comunale giuramento del sindaco. Rocco Corsaro presidente consiglio comunale

CAMPOFRANCO – Un Consiglio comunale, il primo dopo l’elezione a sindaco di Rosario Nuara, per gli adempimenti lunghissimo, durato 2 ore e 13 minuti, dalle 17.24 alle 19.37. Consiglio cominciato nella grande commozione e nel ricordo di Salvatore Nuara, deceduto quattro giorni dopo la sua elezione da Consigliere di minoranza. Un primo Consiglio in cui si sono succeduti tre presidenti, Calogero Scozzaro inizialmente, sostituito dopo le dimissioni da Concetta Casà ed infine dopo l’elezione da Rocco Corsaro, con l’ex presidente Anna Maria Giuliano che è passata ed intervenuta per un saluto e un ringraziamento, augurando buon lavoro ai neoeletti. Un Consiglio comunale cominciato con 11 componenti, mancava il deceduto Nuara, a cui è subentrato il quinto eletto della lista “Progetto Lista Civica” Francesco Scannella che aveva ottenuto 24 preferenze e che ha visto cambiare 5 dei 12 componenti inizialmente eletti il 12 giugno. Hanno giurato i 12 componenti del Consiglio, gli 8 di maggioranza della lista “Uniti per Campofranco”: Calogero Scozzaro, Concetta Casà, Alba Provenzano, Rocco Corsaro, Anna Falletta, Enrico Lipari, Calogero Caltagirone, Lino Maida; i 4 di minoranza Benedetto Bonacotta, Carlo Spoto, Salvatore Tulumello, Francesco Scannella. Subito dopo si sono dimessi da Consiglieri i 4 neo nominati assessori Scozzaro, Lipari, Provenzano, Caltagirone, sostituiti nell’ordine da Giuseppe Schillaci, Maria Rita Giuliano, Clarissa Vitellaro, Nazzarena Antinoro. Il nuovo Consiglio comunale che vede una massiccia presenza di donne 5, tutte di maggioranza e 7 uomini. Rocco Corsaro è stato eletto nuovo presidente del Consiglio con 10 preferenze, 1 per Maida e 1 scheda nulla. “Una carica importante e prestigiosa per me – le prime parole da presidente di Corsaro – sento la responsabilità di questo incarico, che svolgerò con grande spirito di sacrificio. Sarò terzo ed imparziale come un buon presidente deve essere, consapevole del duro e difficile lavoro che ci aspetta. La situazione finanziaria, la scuola, il calo demografico, siamo passati dai 3.100 abitanti del 2015 ai 2.750 del 2020, con un tasso di natalità bassissimo, siamo passati dalle 50 nascite del 1988 agli 8 del 2020, piazzando Campofranco al 7.159 posto su 7.904 Comuni in Italia e con un tasso migratorio che colloca Campofranco al 6.848 posto”. Vice presidente del Consiglio è stato eletto Giuseppe Schillaci 10 preferenze, 1 Vitellaro, 1 nulla. Il capogruppo di maggioranza sarà Anna Falletta, la vice Maria Rita Giuliano, per la minoranza capogruppo Salvatore Tulumello, vice Benedetto Bonacotta. Alle 18.52 è stato il momento del giuramento del sindaco Rosario Nuara, che subito dopo ha presentato i suoi 4 assessori. “Questo è il primo atto della nostra amministrazione – le prime parole di Nuara sindaco – sento sulle spalle il peso della responsabilità, un peso necessario e sopportabile. Siamo riusciti a portare tanti elettori alle urne, perché come sosteneva Paolo Borsellino il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita. Ci aspetta un duro lavoro, ma questo non ci spaventa. Amministreremo nel pieno interesse dei campofranchesi”. Alla fine è stata composta la commissione elettorale che sarà formata da Lino Maida e Clarissa Vitellaro per la maggioranza, Francesco Scannella di minoranza. I supplenti saranno Maria Rita Giuliano e Nazzarena Antinoro per la maggioranza, Benedetto Bonacotta per la minoranza. (FONTE LA SICILIA: Gandolfo Maria Pepe)