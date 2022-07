Caltanissetta. Cisl Fp, Cub Flaica, Uil Temp e Snalv Confsal chiedono al sindaco di istituire linea di trasporto urbano per i lavoratori di “Pian del Lago”

CALTANISSETTA. Le organizzazioni sindacali CISL FP (Di Maria) – CUB Flaica (Sutera)- UIL Temp (Strazzeri) e Snalv Confsal (Bonaffini), che hanno indetto lo sciopero da giorno 5 al giorno 8 luglio, hanno chiesto al sindaco Roberto Gambino di poter istituire una linea di trasporto urbano che consenta, in questo frangente, ai Lavoratori di Pian del Lago di raggiungere il posto di lavoro in maniera adeguata e non già a piedi come avviene, in questo periodo, per molti di loro.

Inoltre, le stesse organizzazioni sindacali hanno richiesto un incontro con il Sindaco al fine di poter trovare soluzione al mancato pagamento delle cinque mensilità di 5 stipendi che i lavoratori non hanno ancora percepito. Una vicenda diventata sempre più insostenibile. “I ritardi – hanno detto i sindacati – descritti in hanno procurato e continuano a procurare ai Lavoratori enorme nocumento. Molti, a causa del mancato pagamento delle retribuzioni, sono stati e continuano ad essere nella impossibilità economica di poter pagare il mutuo, le forniture di energia elettrica, affitto, assicurazione dell’autovettura e quant’altro, “scegliendo”, obtorto collo, di destinare quando e quanto possibile all’acquisto dei beni di primissima necessità (cibo ecc.)”.

E siccome i lavoratori, per le ragioni sinteticamente sopra espresse, in silenzio, raggiungono il Centro di accoglienza a piedi, ecco che le organizzazioni sindacali, considerata la disponibilità che lo stesso sindaco ha dato in occasione di un precedente sciopero, hanno chiesto che sia approntata una linea del trasporto pubblico urbano che preveda anche il raggiungimento del Centro di accoglienza di Pian del Lago, per consentire ai Lavoratori di raggiungere il citato Centro e, a fine turno, tornare a casa in modo adeguato.