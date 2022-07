A Niscemi “gridano” all’avvistamento di un UFO

UFO Sì, UFO No! Esistono o non esistono? È prudente soffermarsi soltanto sui fenomeni di avvistamento di oggetti volanti non identificati che tra “mistero e realtà” continuano a verificarsi un po’ ovunque.

L’ultimo caso sabato sera nel cielo di Niscemi. E’ successo che un cittadino che si stava prendendo un po’ di Frescura in veranda mentre naviga verso le 22 con il suo telefonino nella rete, in una zona dell’abitato sita al confine tra quartieri Piano Mangione Valle Pozzo, ha improvvisamente notato una strana luce circolare che si muoveva nel cielo in modo ondulatorio a un altezza di circa 150 m dal suolo.

Meravigliato da quello che stava vedendo e malgrado distante dal suo punto di osservazione, ha così presso il telefonino che aveva in mano, ha messo in funzione la telecamera e ha avuto giusto il tempo di scattare una foto all’oggetto volante non identificato che quello si è subito allontanato perdendosi nel cielo buio stellato.

Da un ingrandimento della foto scattata dal cittadino a una certa distanza rispetto al suo punto di osservazione, si nota la presenza di un disco volante nel cielo di Contrada Valle Pozzo-Piano mangione di Niscemi.

Sotto la foto non ingrandita, che il cittadino è riuscito a scattare all’oggetto volante non identificato e che ha pubblicato su Facebook, sono seguiti diversi commenti fra quali quello di una signora che la stessa ora, trovandosi in un vicino quartiere sulla sua terrazza per vedere se le vasche l’acqua erano piene, racconta di essere rimasta esterrefatta dalla visione della luce circolare che vedeva muoversi in un modo ondulatorio nel cielo.

“Tanti anni fa quando ho ancora i telefonini – racconta – ho avuto modo di guardare un’altra luce circolare”.

L’ultimo avvistamento di UFO a Niscemi si è verificato a metà febbraio nel 2017 quando un giovane a bordo di un’autovettura insieme a un amico, vide verso le ore 21 sopra lo stadio comunale Santa Maria a un altezza circa 40 m dal suolo, un oggetto di diametro è circa 150 m, emanante luci di abbaglianti di vario colore.

E c’è pure chi su Facebook ha commentato con ironia e sarcasmo la foto e l’UFO avvistato sabato sera nel cielo di Niscemi: “Abbiamo la pandemia, la guerra, il MUOS nella vicina base le Marina Militare Americana e ora, per non farci mancare nulla, abbiamo pure i dischi volanti e gli alieni”.