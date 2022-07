A Modena grave bimbo di 5 anni caduto dalla finestra di casa del quinto piano

Un dramma domestico s’è consumato nel primo pomeriggio di oggi a Modena. Qui un bambino di 5 anni, di origine ghanese, è precipitato dalla finestra al quinto piano di un condominio in via Pisacane, alla Crocetta, nella periferia a nord-est della città. A casa in quel momento, a quanto sembra, ci sarebbero stati la nonna e una sorellina.

L’allarme è scattato alle 13. Il piccolo, che ha fatto un volo di circa 20 metri dalla finestra della camera da letto, è stato trasportato dal 118 al Policlinico di Modena e le sue condizioni sono molto gravi ma stabili. Il bimbo è infatti ricoverato in terapia intensiva. Sul posto la polizia con Volante e Scientifica per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.