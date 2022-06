L’affluenza alle urne per le Amministrative in Sicilia alle 12:30 di oggi è stata del 14,38% (220.479 votanti). Il dato arriva dal servizio elettorale della Regione Siciliana. Il dato più alto è stato registrato a Sant’Alessio Siculo, in provincia di Messina, dove si è recato alle urne il 25,25% degli aventi diritto.

L’affluenza più bassa, invece, ad Acquaviva Platani, piccolo centro della provincia di Caltanissetta : qui ha votato il 6,84% del corpo elettorale