Serradifalco. Dal 1 settembre padre Salvatore Randazzo sarà cappellano della Chiesa di San Giuseppe

SERRADIFALCO. Torna a Serradifalco, dal prossimo 1 settembre, padre Salvatore Randazzo. Il sacerdote mussomelese sarà il cappellano delle suore Francescane della chiesa di San Giuseppe. A disporlo è stato il vescovo Mario Russotto.

Dunque, a distanza di un anno, torna a Serradifalco un parroco che vi è già stato per dieci anni in veste di vice parroco della Chiesa Madre. Lo scorso anno il vescovo lo aveva incaricato come cappellano delle Suore Mercedarie e Santa Maria dei Monti a Mussomeli.

Una notizia, quella del suo ritorno, accolta con entusiasmo dalle persone bisognose che si rivolgono a lui per avere risposte concrete rispetto ai loro piccoli e grandi bisogno quotidiani. Padre Salvatore Randazzo, che è sacerdote ormai da 21 anni, oltre che a Serradifalco, è stato parroco a Caltanissetta e a Milena.

Presidente dell’Associazione “Don Pino Puglisi onlus” di Serradifalco che si occupa di poveri e famiglie in difficoltà, in questi ultimi anni il suo impegno a favore degli ultimi s’è andato sempre più ampliando grazie ad un prezioso quanto infaticabile lavoro di raccordo tra le situazioni di bisogno nel territorio e aziende disponibili a donare i loro prodotti a fini di solidarietà.