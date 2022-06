Segnalata campagna di phishing con Sms che sembrano riconducibili a Poste Italiane. La Polizia Postale mette in guardia gli utenti

In questi giorni, numerosi utenti stanno segnalando una nuova campagna di phishing attraverso SMS che sembrano essere riconducibili a Poste Italiane.

I truffatori stanno inviando SMS, sfruttando la scadenza del 21 giugno 2022 imposta da Poste Italiane che estinguerà tutti i rapporti rimasti inutilizzati negli ultimi 10 anni, in particolar modo verranno estinte polizze, assegni, libretti di risparmio e conti non movimentati con un saldo superiore a 100 euro. Nel testo del messaggio è inserito un link invitando l’ignaro utente , a cliccarvi sopra per evitare il blocco del conto corrente,

Cliccando sul link l’utente viene indirizzato su una finta pagina istituzionale di Poste Italiane, in cui viene richiesto di inserire i propri dati personali e/o bancari con l’obiettivo di utilizzarli fraudolentemente.

Si raccomanda sempre di fare molta attenzione ai link indicati nei messaggi e di aprirli solo dopo averne accertato la veridicità della fonte di provenienza. Non inserire MAI i propri dati personali, soprattutto quelli bancari.