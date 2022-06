Nel Nisseno avvelenamento di animali. L’assessore “erano parte di una colonia felina della villa”

Due gatti sono stati avvelenati e trovati morti nella villa comunale di Gela, in provincia di Caltanissetta.

Ne dà notizia l’assessore alla Tutela degli animali Giuseppe Licata.

I due gatti facevano parte della colonia felina che era stata reimmessa un mese fa all’interno della villa.

“Scampati ad una precoce e violenta morte sulle strade, erano stati curati all’interno del canile ‘Dog Village’ e poi sterilizzati, microchippati e rimessi in libertà dall’ufficio Randagismo del Comune insieme con i volontari delle associazioni animaliste – dice Licata -. Avevamo sistemato per loro anche due cucce, ma evidentemente a qualcuno hanno dato fastidio. Dire che è un episodio gravissimo è riduttivo, e di certo intendo andare a fondo a questa orribile vicenda.

Ho già avviato tutte le procedure con l’Asp per rimuovere le carcasse e procedere con le autopsie per capire come siano morti, con cosa siano stati avvelenati.

La rabbia e il dolore sono veramente forti; è un gesto mostruoso e mi auguro che si possa risalire a chi si è sporcato le mani con questa azione che non è degna di un essere umano”.