Marianopoli. Salvatore Noto riconfermato sindaco. Superato Calogero Casucci

MARIANOPOLI. Salvatore Noto è stato riconfermato primo cittadino di Marianopoli. Il sindaco uscente ha superato con il 54, 85% il suo avversario elettorale, l’ing. Calogero Casucci che ha invece ottenuto il 44,5% di preferenze.

Noto ha ottenuto in totale 620 preferenze, mentre Casucci s’è fermato a 497. Il nuovo consiglio comunale sarà formato, per quanto riguarda la maggioranza, da Maria Luisa Calabrese, Giuseppe Vullo, Palmina Diminuco, Franco Baldi, Nanni Cannavò, Lucrezia Burrafato e Salvatore Bonasera (69). Il gruppo consiliare di minoranza sarà invece composto da Grazia Noto, Lillo Vaccaro e Calogero Casucci in quanto candidato sindaco.