Campofranco. Al via lavori di ammodernamento della rete idrica per 1,7 milioni di euro

CAMPOFRANCO. Prenderanno il via nei prossimi mesi, per essere conclusi entro la fine del 2023, i lavori di sostituzione delle parti ammalorate della rete idrica di Campofranco. L’argomento è stato affrontato nel corso di un recente incontro tra il sindaco di Campofranco e i vertici di Caltaqua. L’intervento prevede complessivamente un investimento da circa 1 milione e 700 mila euro con risorse proprie della Società Caltaqua e rientra nella revisione del Piano degli investimenti della Società approvato dall’Autorità d’Ambito.

Recependo le numerose sollecitazioni giunte dal Sindaco di Campofranco in tutti gli incontri nelle sedi istituzionali, L’Azienda prova a imprimere una decisiva accelerazione ad un progetto assai atteso dai cittadini e che sin qui era rimasto a lungo “posteggiato” alla Regione Siciliana per verificare la possibilità di inserirlo nella programmazione a valere sulle risorse pubbliche.

La scelta di Caltaqua di procedere in autonomia al miglioramento e potenziamento della rete idrica cittadina intervenendo nei tratti più compromessi è una notizia che ci riempie di soddisfazione ed è il frutto di continui contatti e incontri con i vertici di Caltaqua, rapporti improntati sempre sulla reciproco rispetto dei ruoli e che hanno portato comunque a questo grande risultato.

“La situazione di stallo – ha spiegato il sindaco uscente – era ormai diventata assolutamente insostenibile e aver trovato questa disponibilità in Caltaqua è stato per la nostra comunità come venir fuori dal pantano dell’indifferenza di tanti anni dove tanti amministratori, più o meno, si lamentavano e mai ottenuto qualcosa. Tutti guardiamo a questi lavori con grande fiducia e straordinaria attenzione nella certezza che, si spera presto, la distribuzione idrica anche a Campofranco sarà adeguata alle legittime aspettative dei cittadini. Gli interventi già programmati coinvolgeranno gran parte del centro abitato di Campofranco, in quelle zone dove l’intervento è diventato ormai non più rinviabile, più della metà del paese, con inevitabili ricadute positive sulla distribuzione idrica all’utenza”.