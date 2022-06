Caltanissetta: “Terzo Settore, Impresa e P.A.”: venerdì un workshop al Consorzio Universitario di Caltanissetta

Si terrà domani, venerdì 10 giugno 2022 il workshop “Terzo Settore, Impresa e P.A.: Nuove sfide e opportunità” organizzato dal Consorzio Universitario di Caltanissetta con l’associazione MeNO all’interno del Progetto Skill.

L’iniziativa, che si svilupperà dalle ore 9.30 alle ore 17.00 nell’aula magna del Consorzio Universitaria di Caltanissetta è destinata agli enti del Terzo settore e alle pubbliche amministrazioni.

Dopo gli indirizzi di saluto di Walter Tesauro, Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta, interverranno i relatori per parlare del RUNTS affrontando il tema dagli aspetti dei sistemi informativi, fiscali e gestionali, valorizzazione culturale e rigenerazione urbana, l’efficacia del partenariato con la cittadinanza e del nuovo Piano di Azione sull’Economia Sociale della UE.

Nell’arco della giornata si alterneranno l’Avvocato e Presidente del network TraMe Mario Albergoni, l’Esperta in progettazione culturale e Vicepresidente MeNO Margherita Orlando, la Dottoressa Alessandra di Forti di Banca Intesa San Paolo, il Dirigente della Regione Siciliana Maurizio Pirillo, il Sociologo e docente dell’Università Magna Grecia di Catanzaro Massimo Fotino, l’Ingegnere Gestionale e network TraMe Maria Grillo, la Dirigente ENEA Marina Sorrentino e la Commercialista componente del network TraMe Dottoressa Ileana Chifari.

Gli enti del terzo settore sono oggetto di un processo di “societarizzazione” e, in un mondo in cui le istanze di transizione modificano la struttura dei modelli sociali ed organizzativi, l’ambito delle competenze e il perimetro degli scenari acquisiscono contorni indefiniti. Il Terzo Settore e il principio dell’Amministrazione Condivisa, il Capitalismo degli Stakeholder, le peculiarità delle Business Corporation, il Manifesto dei 181 CEO della Business Roundtable combinano la cura del Business con quello dell’interesse generale e rendono confusi e liquidi confini dapprima certi.

Ne deriva un contesto liquido nel quale attività profit si mescolano con la promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell’inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti, del dialogo interculturale, della cooperazione internazionale.

Il workshop, partendo da questo scenario, desidera promuovere un ruolo del Terzo Settore come trait d’union tra il mondo delle Imprese e la PA per implementare le diverse e accentuate possibilità di interlocuzione con la PA (coprogrammazione e co-progettazione) e, contestualmente, stimolare una funzione sociale delle imprese del terzo settore quali enti in grado di gestire i processi gestionali/produttivi per coniugare il Business con la necessità di attutire le disuguaglianze sociali, economiche e giuridiche, con attenzione sia agli ambiti verticali che orizzontali per un Umanesimo Globalizzato.

Si tratta del terzo e ultimo appuntamento promosso dal progetto SKILL (Supporting Key Instruments for Lifelong Learning) che, insieme agli altri due corsi di alta formazione già avviati e in fase di conclusione (“Moda & Tradizione Artigiana” e “Marketing, promozione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari”) mira a promuovere competenze tecniche adeguate e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

La registrazione al workshop avverrà la stessa mattina di venerdì 10 giugno 2022 e la partecipazione è gratuita.