Caltanissetta, Ordine dei Medici si congratula con i colleghi, nuovi cavalieri del lavoro

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta si congratula con i medici che sono stati insigniti dell’onorificenza di Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

I medici Alfonso Averna, Rita Maria D’Ippolito e Michele Mangione, tutti in servizio presso l’Asp nissena ed in particolare nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, hanno ricevuto tale onorificenza il 2 giugno, nel corso dei festeggiamenti nel capoluogo nisseno in occasione della Festa della Repubblica, consegnata dal Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia.

I loro nomi si aggiungono a quelli dei medici iscritti all’ordine nisseno che hanno ottenuto lo stesso riconoscimento negli ultimi anni e che rappresentano un motivo di orgoglio per l’OMCeO di Caltanissetta.

Quest’ultimo esprime ancora una volta la propria gratitudine nei confronti di tutti gli operatori sanitari che, in questi difficili anni di pandemia, hanno operato con dedizione e solerzia.