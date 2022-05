Una WebApp per imparare a rispettare il pianeta giocando. È “L’Impronta dei Fuoriclasse, lanciata dal Gestore dei Servizi Energetici. Una nuova applicazione dedicata a ragazzi e ragazze delle scuole elementari e medie che, grazie a giochi e quiz, possono imparare in maniera divertente come usare l’energia, l’acqua, il riciclo in modo consapevole e a muoversi in armonia con l’ambiente.