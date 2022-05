San Cataldo. Eletti i nuovi organi sociali della Società di Mutuo Soccorso “Enrico Medi”

SAN CATALDO. In occasione dell’assemblea dello scorso 24 Aprile per le elezioni degli organi sociali della società di M.S. “Enrico Medi” di San Cataldo per il triennio 2022/2025, sono stati rinnovati il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci revisori.

Il nuovo Consiglio di amministrazione eletto risulta composto dai seguenti soci; Michele Giammusso che ottenuto 69 voti, Giuseppe Raimondi voti 62, Giordano Angelo voti 61, Salvatore La Marca voti 61, Alessandro Luzio voti 55, Gaetano Martorana voti 45, Rosario Sorce voti 39, Giuseppe Calì voti 35, Angelo Calì voti 34, Calogero Capitano voti 33.

Il nuovo collegio dei Sindaci revisori risulta costituito da Massimiliano Dell’Aiera, Salvatore La Fisca e Cataldo La Marca. A giorni dovrebbero riunirsi i muovi organi sociali per eleggere il Presidente del consiglio di amministrazione, il Presidente del collegio dei sindaci revisori e tutte le altre cariche previste dallo statuto della società.