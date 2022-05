San Cataldo. C’è l’ordinanza del sindaco per la prevenzione degli incendi

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato, per la prossima stagione estiva, ha emanato l’ordinanza in materia di prevenzione degli incendi nel territorio comunale. Il provvedimento stabilisce la necessità di interventi di prevenzione da parte dei proprietari dei terreni, ma anche il divieto di tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi.

Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti nel territorio comunale, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, fumare e compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

I proprietari di aree non coltivate dovranno effettuare, in maniera preventiva, i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione. Gli interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il prossimo 15 giugno. In caso di inosservanza a seguito del mancato diserbo delle aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, scatteranno le sanzioni.

In particolare, è previsto che sarà elevata una sanzione pecuniaria di 137,55 euro. In caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà invece elevata una sanzione pecuniaria di 150 euro. Qualora infine ci si trovi di fronte ad un caso di procurato incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.329 euro.