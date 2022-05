Mussomeli, il maltempo annulla la sagra della ricotta e del Cannolo. Proseguono riti religiosi per S. Pasquale

MUSSOMELI – Era prevista per stasera la 5^ sagra della Ricotta e del Cannolo in concomitanza dei festeggiamenti in onore di San Pasquale, Protettore dei pastori, ma il meteo ha messo il suo stop per le avverse condizioni del tempo tanto da fare annullare l’evento organizzato dalla Pro Loco, amministrazione comunale e dalla Congregazione S. Pasquale. Un’attesa vanificata dunque, dopo due anni di fermo per l’emergenza coronavirus. Una delusione che certamente non ripaga quanti si sono già attivamente prodigati nella preparazione organizzativa della sagra. Continueranno, invece, le celebrazioni religiose nella chiesa dei Monti, dove, appunto si venera San Pasquale, con il triduo in suo onore, iniziato giovedì con la benedizione dell’agnello. Stasera vespri solenni e domani celebrazioni di messe e la processione dopo la messa vespertina , se le condizioni del tempo lo permetteranno.