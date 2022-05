Mussomeli, Fratres e Misericordia incontrano i ragazzi delle Prime A e B del “Leonardo da Vinci”

MUSSOMELI – Incontro pomeridiano delle associazioni Fratres e Misericordia coi ragazzi delle classi 1^A e 1^B delle scuole superiori di primo grado dell’istituto Leonardo da Vinci, di cui è dirigente la Prof. Alessandra Camerota. Presenti il presidente della Fratres Vincenzo Sorce, il Governatore della Misericordia Vittorio Catania nonchè vicepresidente del Consiglio di Istituto che ha organizzato l’incontro, l’OLP Enzo La Greca e due ragazzi del SCN che a breve prenderanno servizio, Cinzia Mistretta e Matteo Guadagnino. Ad accompagnare i ragazzi nell’ Aula Magna “Angelo Barba”, la Prof.ssa Melina Mingoia che già nella mattinata aveva annunciato ai ragazzi l’incontro. Ad iniziare è stato il Presidente della Fratres, che dapprima ha interrogato i ragazzi per sapere cosa loro conoscessero delle due associazioni e poi ha spiegato l’importanza della presenza della Fratres nel territorio e la motivazione per cui questa associazione è stata istituita: Donazione del sangue. A seguire, il Governatore della Misericordia che, preliminarmente, anche lui ha illustrato i compiti che svolge la Misericordia nel territorio. E’ seguita poi, assieme all’OLP e ai volontari del SCN, una dimostrazione di primo soccorso intervenendo su un politraumatizzato per incidente, spiegando man mano le operazioni da compiere per procedere ad un recupero in sicurezza del malcapitato posizionandolo su una barella spinale per il successivo trasporto in ospedale. Un volontario tra i ragazzi si è offerto di fare da cavia mentre gli altri, incuriositi ed assai attenti, hanno seguito le varie fasi con le spiegazioni che man mano venivano fornite. Al termine, i ringraziamenti dei docenti presenti, mentre ai ragazzi è stato omaggiato un cappellino che utilizzeranno nella gita di istruzione che si svolgerà prossimamente a Palermo e Morreale.