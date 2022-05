Mussomeli, festeggiati i 100 anni di ‘za Pippina Lo Conte. Presente la novantanovenne sorella Carmela. Nipoti in festa

MUSSOMELI – Il 7 maggio 1922 nasceva a Mussomeli Lo Conte Giuseppina, figlia di Giuseppe e Francesca Montalto. I suoi 100 anni sono stati vissuti fino a 40 anni da nubile, durante i quali si recò in Svizzera in cerca di lavoro, ma dopo sei mesi, rientrò nella casa paterna di Via Francesco Frangiamore 32, esattamente vicino alla chiesa del Carmine dove si sposò, all’età di 40 anni, con Salvatore Puntrello. Dopo il matrimonio emigrarono in Germania, da dove, poi, raggiunsero l’America (Clifton – New Jersey), nel cui periodo di permanenza non ebbero prole. Da dire che fu la sorella Maria, sposata con l’italo-americano Vincenzo Azzarello a richiamare tutti gli altri familiari per lavorare in America e costruire lì il loro futuro. Era, infatti, il periodo del dopo guerra e la sua famiglia era una famiglia numerosa, otto figli, di cui Vincenzo morì in guerra durante la seconda guerra mondiale. Ma la permanenza in America dei coniugi Puntrello – Lo Conte non durò a lungo, in quanto dovettero rientrare a Mussomeli per accudire gli anziani genitori che necessitavano di cura ed assistenza. E così si stabilirono in Via Caltanissetta al numero civico 32. Dieci anni fa, la nonnina Giuseppina, allora novantenne, ed il marito Salvatore festeggiarono, nella chiesa Madre, il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio alla presenza di parenti e conoscenti, terminato, purtroppo, cinque anni dopo, con la morte del marito. L’anziana nonnina, accudita con benevolenza da badanti, è affettuosamente seguita dai nipoti ed in modo particolare dalla nipote Franca, figlia del fratello Francesco, sofferente, residente in America. Da sottolineare che della famiglia Lo Conte, oltre alla festeggiata, sono tuttora viventi, la sorella Carmela, 99 anni il prossimo luglio, il fratello Francesco (Cicciuzzu” come ama chiamarlo Lei, 94 anni. Alla festeggiata centenaria sono pervenuti i messaggi augurali e la benedizione dell’Arciprete don Pietro Genco e la targa augurale del sindaco Giuseppe Catania, presente nell’abitazione della nonnina dove c’erano i nipoti con la sorella Carmela che l’hanno festeggiata. La torta e lo spumante, la casa adornata a festa, l’atmosfera gioiosa e festaiola, hanno fatto da cornice a questa fausta ricorrenza, seppure in una giornata di maggio, piovosa e ammantata da una diffusa nebbia.