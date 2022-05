Milena. Avviata procedura per la vendita di 5 beni immobili di proprietà comunale

MILENA. L’amministrazione comunale approvato il Piano triennale per le alienazioni di beni comunali, conta di incassare la somma di quasi 287 mila euro, 286.915 per la precisione, dall’alienazione di cinque beni immobili di proprietà comunale. Si tratta di una somma che, nel momento sarà introitata, consentirà al Comune di disporre di fondi economici necessari per impinguare le casse comunali e provvedere ad eventuali interventi in seno al centro abitato.

L’amministrazione comunale ha incaricato gli uffici di avviare la procedura per le gare pubbliche che dovranno stabilire modalità e termini per l’acquisizione di questi beni immobili da parte dei privati. Il primo di questi beni che il Comune intende vendere è l’ex scuola rurale del villaggio Grappa. L’area in cui insiste l’immobile misura 320 mq. Il costo è di 33 mila euro. C’è poi l’ex scuola rurale del villaggio Garibaldi il cui importo è di 41 mila euro e l’ex scuola rurale di Villaggio Masaniello il cui valore è di 56 mila euro.

Nel caso di queste tre ex scuole rurali, è previsto il loro utilizzo per uso abitativo, commerciale, artigianale e direzionale. In vendita anche l’ex palazzo municipale di piazza Noto nel Villaggio Balilla. In questo caso, si può utilizzare l’immobile per uso abitativo. Il sui costo è stato fissato in complessivi 90.995,10 euro. Infine, c’è l’area comunale in cui ricadono 3 palazzine Iacp il cui valore è stato fissato in complessivi 65.920 euro.